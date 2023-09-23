Идеальное время для занятия спортом определили ученые

Было проведено масштабное исследование на этот счет.

Занятие спортом с 7 до 9 утра отличное начало на пути к похудению и контролю веса. Соответствующий результат показало новое исследование.

Об этом пишет Independent.

Ученые провели эксперимент при участии 5285 человек, которые были разделены на три группы - они занимались спортом в утренние, дневные и вечерние часы. В результате люди, которые соблюдали рекомендации по физической активности – 150 минут умеренной и высокой физической активности – в утренней группе имели более низкий индекс массы тела и меньшую талию, чем участники других групп. Также они потребляли меньше калорий в течение дня по сравнению с остальными.

Кроме того, они проводили значительно больше времени сидя или лежа, не двигаясь, чем остальные испытуемые. Тем не менее меньший индекс массы тела и размер талии в утренней группе сохранялись.

"Наше исследование предоставило новый инструмент для изучения суточного режима физической активности и изучения ее влияния на последствия для здоровья", - отметил доцент Университета Франклина Пирса Тонгю Ма.

Ранее "Курсор" писал о том, что ученые назвали самые эффективные методы, которые вернут вас к активным тренировкам. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 60 тысяч человек, чтобы понять, почему люди отказываются заниматься спортом. В результате им удалось разработать четыре способа мотиваций для занятий.