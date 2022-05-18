Искусственный интеллект научился определять землетрясения всего за 50 секунд

Искусственный интеллект (ИИ) способен регистрировать землетрясения гораздо раньше, чем современные чувствительные сейсмографы.

Разработка Андреа Ликарди и французских ученых, о которой написали в журнале Nature, фиксирует изменения активности даже по небольшим отклонениям гравитационного поля Земли.

Сильные землетрясения вызывают толчки земной коры, но раньше толчков появляются изменения гравитационного поля. И они распространяются со скоростью света, то есть практически моментально. Это позволяет зафиксировать угрозу раньше и успеть принять соответствующие меры.

Ученые из Франции разработали искусственный интеллект, который дает возможность также быстро распознать эту угрозу. Во время эксперимента устройство среагировало на землетрясение всего за 50 секунд.

Авторы разработки рассказали, что их изобретение значительно превосходит действие чувствительных сейсмографов, которые хоть и спасают человеческие жизни, но все же не реагируют на землетрясения достаточно быстро.

Гравитационный сигнал регистрирует землетрясения раньше прихода толчков. Андреа Ликарди и его коллеги разработали машину под названием PEGSNet. Она оказалась эффективной для сильных землетрясений магнитудой 8,3 балла, к сожалению, для более слабых толчков устройство надо дорабатывать.

Благодаря ИИ супер быстрая регистрация изменений уже сейчас может дополнить работу сейсмографов, работая с ними одновременно.

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