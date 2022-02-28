Исследование: электронные сигареты вредят только мужчинам

Ученые при помощи экспериментов на мышах выяснили, что курение электронных сигарет вызывает снижение сердечной функции у самцов, в то время как у самок таких последствий не оказалось.

Первое в мире исследование долгосрочного воздействия электронных сигарет повергло в шок его авторов, которые не ожидали таких выводов. Исследователи из Университета Огайо проверили, как молодые мыши реагируют на аэрозольные частицы от электронных сигарет. Было установлено, что вейпинг оказывает значительное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему молодых мышей-самцов, но не самок.

Авторы исследования подчеркивают, что оно было необходимо, поскольку у нас еще недостаточно информации о влиянии электронных сигарет на молодых людей. Особенно в отношении долгосрочных последствий, ведь сам «вейпинг» вошел в нашу жизнь не так давно. Поэтому у ученых нет десятилетий для проведения исследований

В эксперименте участвовали мыши, возраст которых был эквивалентен человеческому возрасту в 12 лет. Животные подвергались воздействию комбинации пропиленгликоля и растительного глицерина, а также никотина. Если переводить на человеческие года, за здоровьем мышей наблюдали до достижения ими 30-летнего возраста.

Было установлено, что у самцов в этот период наблюдалось снижение сердечной функции, в то время как у самок вдыхание паров не вызывало таких последствий. Отчасти это объясняется тем, что у женщин есть несколько специфических ферментов, которые расщепляют никотин.

Курсор ранее писал, что сигаретный дым может передавать коронавирус. По словам ученых, возможность переноса вируса через сигаретный дым объясняется, в частности, размером капель слюны, которые в дыме настолько малы, что могут застаиваться в воздухе, а вместе с ними и частицы SARS-CoV-2.

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