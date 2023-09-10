Меню
Все разделы

Исследователь рассказал, какая змея считается самой прожорливой в мире

20:00, Вчера
Интересные факты
змея фото
Фото: Pixabay
Она обладает неприметным бежевым окрасом.

В Западной Африке обитает змея Dasypeltis gans, которую прозвали "яйцеед Ганса", считающуюся самой прожорливой в мире. Дело в том, что это пресмыкающееся может поглощать добычу, которая существенно превышает его размеры.

Об этом пишет журнал Journal of Zoology.

Американский зоолог Брюс Джейн рассказал, что змея питается птичьими яйцами. У нее неприметный бежевый окрас, а длина составляет около одного метра. Ее считают самой прожорливой, поскольку она способна в 3-4 раза шире раскрыть пасть, чем, к примеру, питон или полоз. Это возможно благодаря ее особо развитым мягким тканям в области челюстей, они делают череп пресмыкающегося очень гибким. Змея спокойно может проглотить яйцо, которое в четыре раза превосходит ее размеры.

Ученый подчеркнул, что такая адаптация связана с рационом яйцееда, который употребляет в основном круглые яйца. В иных случаях змеи, питающиеся более вытянутой добычей, не нуждаются в подобных механизмах.

"Курсор" писал ранее, что в Перу (Южная Америка) исследователи открыли новый вид змей, который назвали Tachymenoides harrisonfordi в честь 81-летнего американского актера Харрисона Форда сыгравшего главную роль в фильмах "Индиана Джонс".

Еще мы писали, что  австралийские ученые выделили пустынную змею (Demansia cyanochasma) в отдельный уникальный вид и рассказали, чем особенны эти пресмыкающиеся и насколько они опасны для людей.

Напомним, что  в Австралии на берег выбросило огромную морскую змею, которая имела странную рану. «Монстра» обнаружили на Саншайн-Бич (солнечное побережье Кливленда).

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white