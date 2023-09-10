Исследователь рассказал, какая змея считается самой прожорливой в мире

Она обладает неприметным бежевым окрасом.

В Западной Африке обитает змея Dasypeltis gans, которую прозвали "яйцеед Ганса", считающуюся самой прожорливой в мире. Дело в том, что это пресмыкающееся может поглощать добычу, которая существенно превышает его размеры.

Об этом пишет журнал Journal of Zoology.

Американский зоолог Брюс Джейн рассказал, что змея питается птичьими яйцами. У нее неприметный бежевый окрас, а длина составляет около одного метра. Ее считают самой прожорливой, поскольку она способна в 3-4 раза шире раскрыть пасть, чем, к примеру, питон или полоз. Это возможно благодаря ее особо развитым мягким тканям в области челюстей, они делают череп пресмыкающегося очень гибким. Змея спокойно может проглотить яйцо, которое в четыре раза превосходит ее размеры.

Ученый подчеркнул, что такая адаптация связана с рационом яйцееда, который употребляет в основном круглые яйца. В иных случаях змеи, питающиеся более вытянутой добычей, не нуждаются в подобных механизмах.

"Курсор" писал ранее, что в Перу (Южная Америка) исследователи открыли новый вид змей, который назвали Tachymenoides harrisonfordi в честь 81-летнего американского актера Харрисона Форда сыгравшего главную роль в фильмах "Индиана Джонс".

Еще мы писали, что австралийские ученые выделили пустынную змею (Demansia cyanochasma) в отдельный уникальный вид и рассказали, чем особенны эти пресмыкающиеся и насколько они опасны для людей.

Напомним, что в Австралии на берег выбросило огромную морскую змею, которая имела странную рану. «Монстра» обнаружили на Саншайн-Бич (солнечное побережье Кливленда).