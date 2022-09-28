Исследователи ответили, могут ли взрываться черные дыры

На последней стадии своего существования, точнее в последние мгновения своей жизни, черная дыры выпускает в космос очень много излучения.

Черной дырой называют область пространства-времени с сильным гравитационным полем, из-за которого ничто, даже свет, не могут ее покинуть. При этом, черные дыры не только втягивают в себя огромные объемы космической пыли и газа, но еще и обладают свойством взрываться.

Об этом сообщает Space.

Ученые уточняют, что под понятием «взрываться» имеется ввиду внезапное и быстрое освобождение большого количества энергии. И одним из способов взрыва черных дыр является излучение Хокинга. Физик-теоретик Стивен Хокинг считал, что черные дыры не только втягивают в себя вещества, но и могут выпускать в космическое пространство свою энергию в виде излучения. Поэтому оно теперь и называется его именем.

Когда черная дыра не поглощает новое вещество, она начинает терять свою массу, выпуская излучение Хокинга. И чем меньше она по размеру, тем больше массы она теряет. И чем меньше она становится, тем больше излучает энергии. На последних мгновениях своего существования она излучает очень много энергии и быстро, что это напоминает взрыв бомбы.

Еще, как отмечают исследователи, черные дыры могут взрываться из-за своего вращения. Они создают во время движения вокруг себя эргосферу, которая притягивает фотоны — частицы света. Иногда они сталкиваются и это может привести к тому, что они проникнут вглубь черной дыры и там получат заряд энергии. Потом они возвращаются на более высокую орбиту и снова падают, и такой процесс может повторяться часто, и каждый раз фотоны получают заряд энергии. И если таких фотонов будет много, и они одновременно вырвутся из черной дыры, тогда это тоже будет своеобразным взрывом, хотя сама черная дыра не взрывается при таком варианте.

«Курсор» писал ранее, что черная дыра, в горизонт охвата которой попадают все орбиты планет нашей Солнечной системы, обнаружена недавно астрономами.