Исследователи показали в янтаре цветок, которому более 33 млн лет

Ученые полагают, что он мог произойти от древнего растения.

Исследователи показали самого большого из известных окаменелых цветков, сохранившихся в янтаре. Его длина оставляет 28 миллиметров.

Цветок датируется от 38 до 33,9 миллионов лет назад, в эпоху позднего эоцена, и впервые был описан в 1872 году. Исследователи полагают, что он мог произойти от древнего растения под названием Stewartia kowalewskii.

Авторы рецензируемого исследования Криста-Шарлотта Хофманн и Ева-Мария Садовски повторно проанализировали цветок и извлекли из него пыльцу. Они обнаружили, что цветок, вероятно, тесно связан с азиатским видом Symplocos. Они предложили новое название цветка: Symplocos kowalewskii.

Ученые говорят, что необычно большой размер цветка, вероятно, связан с большим излиянием смолы, которое должно было покрыть его. Эта смола помогла бы предотвратить рост организмов на цветке.

Исследователи отметили, что ископаемые цветы Symplocos встречаются редко; есть только 2 подтвержденных вида: Symplocos Bureauana Sap. и Symplocos subspicata.

«Эта окаменелость представляет собой первую находку Symplocaceae из балтийского янтаря и подтверждает сходство ее флоры с вечнозелеными широколиственными и смешанными мезофитными лесами современной Восточной и Юго-Восточной Азии».

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили доисторического краба «C. Athanata», который застрял древесной смоле. Так, он проживал на нашей планете около 100 миллионов лет назад. На Земле тогда еще существовали динозавры.