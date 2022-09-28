Исследователи предположили, на каких планетах может существовать жизнь

Ученые подчеркнули, что таких звезд, как Солнце в нашей галактике находится всего 8%, а две трети звезд – это красные карлики.

Исследователи продолжают искать внеземную жизнь и открывают множество экзопланет. Во время своего недавнего эксперимента, итальянские ученые заявили, что живые микроорганизмы могут находиться на планетах, которые вращаются возле красных карликов.

Об этом сообщает издание Phys.

Ученые считают, что подавляющее большинство потенциально обитаемых планет вращается именно вокруг красных карликов. Но большая часть света, который излучают эти звезды, находится в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный свет приятный и теплый, но дает ли он импульс, необходимый для фотосинтеза? В рамках нового исследования ученые из Падуанского университета, Италия, решили найти ответ на этот вопрос.

Для своего исследования ученые создали симулятор звездного света, который состоит из светодиодов, имитирующих свет красного карлика. Затем ученые они создали атмосферу, которая могла бы быть типичной для потенциально обитаемой планеты рядом с такой звездой. В эту среду ученые поместили немного бактерий и осветили их смоделированным звездным светом.

Одними из первых бактерий на Земле, которые использовали фотосинтез для производства кислорода были цианобактерии, а потому ученые начали эксперимент с этими организмами. Оказалось, что цианобактерии прекрасно себя чувствуют и развиваются под светом красного карлика. После этого ученые повторили свой эксперимент с водорослями и результат был таким же.

В своей научной статье итальянские ученые делают вывод, что несмотря на то, что красные карлики не излучают тот тип света, который управлял эволюцией фотосинтеза на Земле, земные организмы могли бы жить на планете рядом с красным карликом. Таки образом внеземную жизнь можно обнаружить на этих планетах, считают ученые.

«Курсор» писал ранее, что инопланетяне могут передвигаться в космосе на планетах-сиротах.