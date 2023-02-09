Исследователям удалось расшифровать древние ханаанские тексты

Исследователи расшифровали утраченный ханаанский язык, написанный на двух глиняных табличках 4 000-летней давности.

Об этом пишет Heritage Daily.

Происхождение этих табличек на западе неясно, но, вероятно, их нашли во время ирано-иракской войны с 1980 по 1988 год. На обеих табличках записаны фразы на неизвестном языке амореев, древнего северо-западного семитоязычного народа из Леванта, также занимавшего значительную часть южной Месопотамии.

Фразы написаны скорописью старовавилонской клинописью, наряду с переводами на старовавилонском диалекте аккадского языка (расшифрованный в середине 19 века), что позволило ученым впервые прочесть неизвестный язык.

По сути, таблички похожи на Розеттский камень – стелу, на которой отчеканены три версии указа, изданного в Мемфисе, Египет, во времена правления династии Птолемеев. Верхний и средний тексты Розеттского камня написаны на древнеегипетском языке иероглифическим и демотическим письмом соответственно, а нижний — на древнегреческом, что делает Розеттский камень ключом к расшифровке египетской письменности.

Исследователи Манфред Креберник и Эндрю Р. Джордж анализировали таблички с 2016 года. Изучив грамматику и словарный запас, исследователи определили, что утраченный язык является частью западносемитской семьи языков, к которой относятся иврит и арамейский.

«Своеобразие содержания двух табличек может указывать на то, что они происходят из одного скриптория. Они достаточно схожи по почерку, чтобы предположить, что они даже могут быть работой одного и того же писца», — отмечают исследователи.

Первый текст описывает имена божеств, звезд и созвездий, продукты питания и одежду, а второй полностью посвящен двуязычным фразам, взятым из социального общения.

Наличие «alkam ana ṣ ē ē r ī» — ya («приди ко мне») в конце текста 1 и «alkam» («приди сюда») в начале текста 2 позволяет предположить, что последний документ является продолжением, и еще больше усугубляет аргумент, что таблички являются работой одного и того же человека