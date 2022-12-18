Историки разгадали загадку артефактов, найденных возле Стоунхенджа

Таинственные артефакты, обнаруженные археологами в кургане возле Стоунхенджа, долгое время оставались загадкой для исследователей.

Об этом сообщает Arkeonews.

Британские археологи из университетов Лестера и Саутгемптона провели собственное исследование и выяснили, что эти предметы использовались как инструменты для работы с золотом.

Возраст обнаруженных предметов труда «древних ювелиров» исчисляется 4 000 лет. Инструменты были сделаны из камня и медного сплава, их закопали вместе с погребенными телами в отдельном тайнике с могильными принадлежностями.

Чтобы выяснить назначение этих предметов, археологи провели микроскопический анализ топоров и фигурных булыжников, найденных в тайнике, и выявили на них крошечные следы золота и изношенные края, что подтвердило их использование для отбивания и выравнивания золота.

Доктор Кристина Цораки вместе с доктором Крисом Стэндишем, экспертом по работе с золотом раннего бронзового века, провели сканирование с помощью электронного микроскопа и энергодисперсионным спектрометра, чтобы определить, являются ли остатки древними или современными.

По словам ученых, именно новые технологии, недоступные даже несколько десятилетий назад, позволяют раскрыть множество секретов и тайн истории.

По словам эксперта Оливера Харриса, могильные предметы датируются 1850-1700 гг. до н.э. и связаны с уэссекской культурой, которая процветала после строительства Стоунхенджа.

Историки рассказали, что эти золотообрабатывающие инструменты использовались для изготовления предметов, в которых на основной материал — медь, янтарь, дерево или сланец — наносился слой позолоты. В процесс входило изготовление украшений, перфорация, обтягивание материала золотым листом и полировка готовых предметов.

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