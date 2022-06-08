Израильские ученые присоединились к противоастероидным учениям NASA

Апофис, крупный потенциально опасный астероид, вызвал непродолжительное беспокойство в декабре 2004 года.

Чтобы проверить боевую готовность ученых, более 100 астрономов из 18 стран, включая доктора Дэвида Полишука с физического факультета Израильского института Вейцмана и директора Обсерватория Института участвовала в учениях по планетарной обороне.

Об этом сообщает Newsrael.

В ходе учений астероид Апофис был «удален» из баз данных, чтобы участники могли «переоткрыть» его и оценить его угрозу.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, почему Нептун темнее Урана. Нептун кажется человеческому глазу темным, насыщенным оттенком синего, с вихревыми штормами и облаками, а Уран представляет собой почти безликий бледно-зеленовато-голубой шар. Теперь ученые думают, что знают, почему.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые показали удивительное скопление звезд Liller 1.

Еще напомним, что NASA и SpaceX расширяют сотрудничество.