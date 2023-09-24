Как быстро снять зубную боль в домашних условиях - советы врача

Эти методы являются не менее эффективными, чем медикаменты.

Бывает, что не всегда удается записаться на прием к стоматологу на следующий день после возникновения зубной боли. В случае необходимости ждать несколько дней перед лечением зуба, существуют несколько действенных методов, которые могут помочь.

Об этом пишет "Medical News Today".

Обезболивающие препараты. Принятие обезболивающих препаратов, например ибупрофена, может быстро и просто помочь снизить легкую или умеренную зубную боль.

Холодный компресс. Нанесение холодного компресса может снять зубную боль. Наложите пакет со льдом, завернутый в полотенце, на больную область лица. Это сокращает кровеносные сосуды и уменьшает зубную боль, что помогает человеку справиться с болью и смочь заснуть.

Поднятие головы. Некоторым людям помогает улучшить боль и воспаление поднятие подушки под головой, так как это помогает предотвратить скопление крови в голове. Для этого можно воспользоваться дополнительной подушкой и поднять голову на ночь.

Лечебные мази. Некоторые лечебные мази могут также помочь справиться с зубной болью. Например, безрецептурные обезболивающие гели и мази, содержащие бензокаин, могут облегчить боль в области зуба. Однако не рекомендуется применять их у детей без предписания врача.

Полоскание соленой водой. Простое полоскание ртом соленой водой является распространенным домашним методом для снятия зубной боли. Соленая вода обладает антисептическими свойствами и может помочь снизить воспаление в зубной области, защищая поврежденные зубы от инфекции.

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