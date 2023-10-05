Как часто можно окрашивать волосы - ответ специалистов

Покраска волос может быть отличным способом изменить имидж, но она может также и навредить состоянию вашей прически.

Конечно, вы уже осведомлены, что для достижения идеального ровного тона необходима краска, богатая химическими компонентами. Именно из-за этих компонентов ваши волосы могут в конечном итоге стать ломкими, сухими и ощущаться неприятно.

Об этом пишет "Well+Good".

"Наши волосы крайне чувствительны, поэтому стоит стараться избегать частых перекрасок, насколько это возможно. Я всегда рекомендую ждать как можно дольше, чтобы сохранить структуру ваших волос в целости", – делится своим опытом колорист Джастин Андерсон.

Желательно окрашивать ваши волосы не чаще, чем раз в четыре-шесть недель. Тем не менее следует учитывать естественную текстуру ваших волос, их цвет и используемую краску.

Колорист также отмечает, что вред от окрашивания может зависеть от частоты мытья волос и продолжительности пребывания под солнцем. Поэтому, чтобы сохранить не только цвет, но и общее здоровье волос, стоит обратиться к профессионалу.

Кроме того, Джастин Андерсон советует для окрашивания использовать услуги салона, а не экспериментировать с красками самостоятельно.

"Я всегда считаю, что в начале стоит проконсультироваться с опытным специалистом и рассказать ему о ваших пожеланиях в отношении ваших волос. Эксперты знают свое дело и помогут вам выбрать оптимальное решение, при этом поддерживая здоровье ваших волос", – говорит колорист.

Тем не менее, если вам нужно всего лишь закрасить отросшие корни или седину, то, возможно, вы сможете справиться с этим самостоятельно.

Для сохранения стойкости цвета, Джастин Андерсон рекомендует избегать чрезмерного мытья головы. Оказывается, слишком частое применение шампуня может лишить волосы естественных масел и сделать их более сухими.

Попробуйте увеличивать интервалы между мытьем головы, и со временем заметите, что волосы становятся менее жирными, что позволяет вам уменьшить использование шампуня.

Раз в неделю можно проводить пилинг кожи головы с использованием специального скраба. Колорист утверждает, что здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. Кроме того, вы можете искать тонирующие шампуни и кондиционеры, которые помогут сохранить яркий и свежий цвет как можно дольше.

Еще эксперт назвал грубую ошибку при сушке волос.