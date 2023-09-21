Как избавиться от тараканов в доме - назван простой, но эффективный метод

Если у вас появились тараканы в доме, важно немедленно принять меры для их устранения. Тараканы размножаются быстро, поэтому необходимо сразу приступить к борьбе с ними.
Об этом пишет "Livspace".
Одна из основных ошибок, которую делают многие люди, это оставлять грязную посуду на ночь. Для тараканов остатки пищи являются источником питания. Поэтому важно поддерживать чистоту на кухне и не оставлять грязную посуду на ночь.
Также, следует проверить, нет ли у вас течи воды. Тараканам необходима влага, поэтому они могут собираться вокруг участков с влажностью, таких как кухонный кран.
Эксперт по насекомым, Наташа Райт, утверждает, что для борьбы с тараканами необязательно использовать дорогостоящие и токсичные средства из магазина. Вы можете воспользоваться простыми и эффективными методами.
Один из методов - использование борной кислоты. Рассыпьте небольшое количество борной кислоты в углах дома и на полу, и оставьте так. Однако помните, что борная кислота не будет эффективна во влажных условиях, и она ядовита, поэтому храните ее в недоступном для детей месте.
Вы также можете попробовать смешать соду с сахаром и разложить эту смесь в тех местах, где вы замечали тараканов ранее. Сахар служит приманкой, а сода помогает уничтожить насекомых.
Еще один надежный способ - использование мятного эфирного масла. Перемешайте его с соленой водой и разбрызгайте по квартире. Запах мяты будет отпугивать тараканов и придать приятный аромат вашему дому.
Однако, если проблема с тараканами становится серьезной, лучше обратиться за помощью к профессионалам или использовать специальные средства от тараканов, рекомендованные для применения в домашних условиях.
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