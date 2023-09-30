Как сохранить острую память - невропатолог назвал главные правила

По словам эксперта, если мозг периодически не тренировать, риск деменции возрастает в несколько раз.

Со временем наша память ухудшается, а в пожилом возрасте может развиться болезнь Альцгеймера или слабоумие, если не заниматься тренировками и полезными упражнениями. Невропатолог Ричард Рестак рассказал, что же поможет сохранить острую память.

Об этом сообщает издание CNBC.

По его словам, важно читать художественную литературу, потому что она помогает тренировать память. Человек продвигается по сюжету, запоминает различные детали, разговоры, персонажей, а это хорошо отражается на когнитивных способностях.

Не менее важным является и отдых днем, минимум 30 минут. Ученые определили, что сон в дневное время (с 13 до 16 часов) помогает лучше запоминать информацию.

Чтобы тренировать память, играйте также в интеллектуальные игры, например шахматы или бридж. А еще разгадывайте кроссворды.

Не забывайте есть продукты, способствующие улучшению памяти: фрукты, овощи, бобы, орехи, растительные масла, продукты, обогащенные омега-з жирными кислотами и клетчаткой. Плюс ко всему, память улучшает и темный шоколад.

"Курсор" писал ранее, что любая физическая активность способна усилить память и повысить нашу способность сосредоточиться, что позволяет нам быть более продуктивными в течение дня.

Еще мы писали, что в дополнение к полезным для мозга привычкам поддержание сбалансированной диеты имеет решающее значение для ясного ума и приподнятого настроения.