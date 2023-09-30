Как спасти вещи после неудачной стирки - советы

Кажется, что испорченные вещи восстановить невозможно, впрочем, это далеко не так.

Возможно исправить ошибки при стирке, просто следуя нескольким важным советам. Об этом рассказывает Сара Агирре, опытный эксперт по домашнему хозяйству со своими 20-летними знаниями.

Об этом пишет "The Spruce".

Сжатые вещи. После стирки можно заметить, что одежда стала меньше. Однако возможно вернуть свитер к его первоначальному размеру. Для этого добавьте 2-3 столовые ложки кондиционера для волос в ведро комнатной температуры. Поместите свитер в ведро и дайте ему пропитаться примерно 5 минут. Затем выложите свитер на чистое сухое полотенце и аккуратно растяните волокна и измените форму изделия, прежде чем дать ему высохнуть.

Высохшие пятна. Удаление пятен после высыхания может быть сложным, но возможно. Если вы уже использовали средство для удаления пятен, попробуйте применить его еще раз. Замочите пятно или воспользуйтесь более эффективным средством. Для белой одежды можно использовать лимонный сок и оставить его под солнцем. Лимонный сок и солнце действуют как отбеливающие агенты. Предварительно тщательно прополоскайте одежду перед повторной стиркой.

Грязь на белом. Белые ткани могут пожелтеть, посереть или потемнеть. Для серого или тусклого белого белья рекомендуется применить тройное замачивание. Сначала замочите белую одежду в растворе, состоящем из 2 столовых ложек жидкого моющего средства. Затем промойте белую одежду и замочите в растворе из 2 столовых ложек нашатырного спирта. После этого промойте одежду и замочите в ведре с теплой водой и 2 столовыми ложками уксуса. Тщательно промойте и высушите. Этот метод замачивания вернет яркость и чистоту вашей белой одежде.

Розовый оттенок. Иногда из-за неправильной сортировки белого и цветного белья в барабане можно обнаружить красную одежду, которая после стирки придаст розовый оттенок другим вещам. Чтобы попытаться исправить эту проблему, следует использовать химическое средство, способное удалять оттенки с белых вещей и отбеливать их. Инструкцию по применению данного средства следует прочитать.

До этого мы писали, при какой температуре не стоит стирать вещи в стиральной машинке.