Как удалить на одежде пятна от травы - полезные лайфхаки

Сделать это можно довольно простыми способами.

Устранение зеленых пятен с одежды может быть проще, чем кажется, но важно знать несколько секретов, чтобы избежать ошибок и предотвратить оставление грязи на ткани навсегда.

Об этом сообщает "Good Housekeeping".

Выбор метода стирки зависит от типа ткани, на которой появилось пятно. Если ваша рубашка из хлопка, избегайте стирки при высокой температуре, предпочтительнее использовать режим машины, где вода не превышает 40 градусов по Цельсию.

Перед стиркой, замочите пятно в отбеливателе, однако сначала проверьте этикетку, чтобы убедиться, что отбеливатель не повредит ткань.

Для ярких и цветных материалов понадобится специальное отбеливающее средство. Если его нет, вы можете замочить вещь в сильном растворе стиральной соды.

Если пятно на шелке или шерсти, нестирайте одежду при температуре выше 30 градусов. Лучше использовать режим для деликатных вещей. Если вы опасаетесь повредить изделие, лучшим решением будет обратиться в химчистку, где специалисты справятся с проблемой.

Если вы попали в траву белыми кроссовками или туфлями, попробуйте сначала обработать пятно чистящим средством и потереть его чистой тканью. Также можно использовать стиральный порошок. Не забудьте смыть остатки средства водой, и дать обуви высохнуть на солнце.

Также "Курсор" писал о способах, помогающих избавиться от жирных пятен на одежде.