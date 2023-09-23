Как восстановить ослабленные волосы - советы экспертов

Попробуйте домашние, проверенные временем методы, которые могут вернуть вашим прядям красоту.

Если вам нужно решить проблемы с волосами и сэкономить деньги, есть множество природных средств, которые могут быть полезны. Многие продукты из вашей кухни могут оказаться неожиданно полезными для ухода за волосами.

Об этом сообщает "Good Housekeeping".

Банановая маска

Для улучшения состояния тонких и редких волос можно использовать протеиновый коктейль из яиц и бананов. Он помогает укрепить волосы, придать им объем и улучшить их эластичность.

Для приготовления маски нужно смешать два яичных желтка, два спелых банана, 2-3 столовые ложки меда, пол чашки кондиционера для волос и несколько столовых ложек оливкового масла. Все ингредиенты следует перемешать до состояния пюре и нанести на волосы. Смесь оставляется на волосах на 20-30 минут, затем смывается прохладной водой.

Яичные желтки

Для борьбы с ломкими волосами можно использовать обычные яичные желтки. Особенно важно уделять дополнительный уход волосам осенью, когда они подвержены повреждениям из-за изменения погоды.

Для этого можно взять несколько яичных желтков и добавить немного лимонного сока, чтобы уменьшить запах яиц. Смесь наносится на всю длину волос, оставляется на полчаса, а затем тщательно смывается прохладной водой.

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