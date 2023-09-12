Как выглядят НЛО, которые в основном видят люди – данные Пентагона

Летающая тарелка – лишь образ массовой культуры.

Управление по анализу аномалий во всех средах, входящее в состав минобороны США и изучающее случаи появления НЛО, поделилось данными о внешнем виде объектов, о которых чаще всего сообщают очевидцы.

Об этом пишет Daily Mail.

Аббревиатура НЛО означает неопознанный летающий объект, но в самом Пентагоне пользуются обозначением НАЯ – неопознанное аномальное явление. Анализ основан на информации от очевидцев за последние 27 лет.

Оказывается, что НЛО схожи не с летающей тарелкой. В действительности им якобы свойственна сферическая форма и полупрозрачный, белый или серебристый цвет. Около 47% замеченных НЛО описывают именно так.

У 19% зафиксированных объектов была форма, которую очевидцам не удалось с точностью описать. Однако у других неизвестных объектов она напоминала треугольник, цилиндр, квадрат, многоугольник и даже диск. Иначе говоря, все же известно о случаях, когда очевидец видел нечто такое, что напоминало ему летающую тарелку.

Комментируя размеры, типичный "корабль пришельцев" является сферой диаметром от 1 до 4 метров. Она летает по воздуху приблизительно на такой же высоте, как и пассажирские самолеты. В 28% случаев НЛО видели на высоте около 6 километров, а еще 10% – на 1,5 км.

Преимущественно у всех неизвестных летающих объектов отсутствовало любое освещение. Однако зафиксированы 16% показаний очевидцев, которые утверждали, что объект светился. Тем не менее они просто могли видеть, как отражается солнечный свет.

Согласно опубликованным данным, скорость НЛО составляет около 2600 км/час, то есть в два раза превышает скорость звука. Эта информация основана на сообщениях военных США.

Все эти объекты не выбрасывали отработанное топливо. Есть версия, что "пришельцы" могут пользоваться неизвестными двигательными системами.

В основном НЛО классифицируют как земной объект или атмосферное явление. Тем не менее есть немногие случаи, которые пока что не были объяснены Управлением по анализу аномалий во всех средах.

Также "Курсор" сообщал, что в Пентагоне назвали места, где чаще всего замечали неопознанные аномальные явления.