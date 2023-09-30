Какие средства и продукты могут провоцировать акне - предупреждение врачей

Решить проблему с появлением прыщей или сыпи возможно, прежде всего, выяснив причины ее возникновения.
Об этом сообщает сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание, которое затрагивает волосяные фолликулы и сальные железы. Это состояние проявляется в виде закрытых и открытых комедонов, воспалительных папул и гнойничков, а также может оставить пятна постакне и рубцы на коже.
Самыми частыми анатомическими местами, где развивается акне на теле, являются верхняя часть спины (52%), верхняя часть груди (30%), нижняя часть спины (22%), плечи и верхние конечности (16%), а также шея (8%). У лиц, страдающих акне на лице, также часто наблюдаются проявления болезни на туловище.
Важно отметить, что акне на туловище часто оставляет после себя рубцы, так как кожа в этой области подвергается трению, поту и давлению, что может ухудшать состояние акне.
Лечение акне на туловище может быть более сложным, чем на других частях тела. Лечение может включать местное (лечебные средства для наружного применения) и системное (принятие системных ретиноидов и антибиотиков) методы, в зависимости от степени тяжести заболевания, площади поражения и наличия рубцов.
Помимо лечения, существуют также правила для поддержания и улучшения состояния кожи при акне:
Следует отметить, что специальные диеты не считаются эффективным средством лечения акне, хотя некоторые продукты, такие как сладкие напитки, фастфуд, десерты, белый рис и белый хлеб, могут увеличивать риск развития акне.
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