Какие средства и продукты могут провоцировать акне - предупреждение врачей

Решить проблему с появлением прыщей или сыпи возможно, прежде всего, выяснив причины ее возникновения.

Об этом сообщает сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание, которое затрагивает волосяные фолликулы и сальные железы. Это состояние проявляется в виде закрытых и открытых комедонов, воспалительных папул и гнойничков, а также может оставить пятна постакне и рубцы на коже.

Самыми частыми анатомическими местами, где развивается акне на теле, являются верхняя часть спины (52%), верхняя часть груди (30%), нижняя часть спины (22%), плечи и верхние конечности (16%), а также шея (8%). У лиц, страдающих акне на лице, также часто наблюдаются проявления болезни на туловище.

Важно отметить, что акне на туловище часто оставляет после себя рубцы, так как кожа в этой области подвергается трению, поту и давлению, что может ухудшать состояние акне.

Лечение акне на туловище может быть более сложным, чем на других частях тела. Лечение может включать местное (лечебные средства для наружного применения) и системное (принятие системных ретиноидов и антибиотиков) методы, в зависимости от степени тяжести заболевания, площади поражения и наличия рубцов.

Помимо лечения, существуют также правила для поддержания и улучшения состояния кожи при акне:

Избегайте интенсивного потения, носите свободную одежду из натуральных тканей и мойтесь после тренировок. Откажитесь от использования скрабов, мочалок и щеток для тела, так как это может ухудшить состояние кожи. Избегайте трения, заменяйте рюкзаки на сумки. При мойке головы наклоняйтесь вперед, чтобы избежать попадания масок и кондиционеров для волос на спину. Наносите солнцезащитный крем, если ваша одежда оставляет открытыми области с акне.

Следует отметить, что специальные диеты не считаются эффективным средством лечения акне, хотя некоторые продукты, такие как сладкие напитки, фастфуд, десерты, белый рис и белый хлеб, могут увеличивать риск развития акне.

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