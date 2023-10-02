При частом употреблении эти масла вредят здоровью, особенно опасны они при жарке.

По словам врачей и ученых, масло с высоким содержанием омега-6 может иметь отрицательное воздействие на организм, способствуя образованию тромбов. А потому такие продукты стоит строго ограничить в своем рационе.

Об этом пишет Express.

Свертывание крови играет важную роль в организме, предотвращая избыточные кровотечения. Однако излишние сгустки крови могут стать источником серьезных заболеваний. Например, тромбы, которые блокируют кровоток в мозг, могут вызвать инсульт, а тромбы в легких - легочную эмболию.

Существует несколько факторов, которые могут увеличить риск образования таких тромбов, включая питание. Потребление жирных и соленых продуктов может способствовать свертываемости крови.

Специалисты подчеркивают, что также тип используемого масла при приготовлении пищи может повлиять на образование тромбов. Продукты, жаренные на растительном масле, с течением времени могут спровоцировать развитие атеросклероза, что в свою очередь может привести к образованию тромбов.

К числу масел, богатых омега-6, относятся:

Канола

Соя

Подсолнечник

Кукуруза

Употребление этих видов масел может поднимать уровень "плохого" холестерина, вызывать повреждения сосудистых стенок и закупорку артерий. При нагревании такие масла могут менять свою химическую структуру, делая их воспалительными. Воспаление является одним из основных факторов, способствующих атеросклерозу.

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