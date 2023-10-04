Каких продуктов нужно избегать после 60 лет - диетолог поделилась советами

Людям после 60 лет следует исключить из рациона некоторые продукты, ведь они лишь усугубляют состояние здоровья и провоцируют возникновение болезней. В частности, для каждого периода жизни нужно соблюдать конкретный способ питания.
Об этом сообщает сайт Eat This, Not That!
Американский диетолог Бланка Гарсия советует пить больше воды, ведь согласно исследованиям это способствует потере лишнего веса, снижению риска ожирения и диабета второго типа. Также важно сократить потребление или полностью исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки - полуфабрикаты, чипсы, выпечку и мороженое.
По словам диетолога, в таких продуктах отсутствуют питательные вещества, способствующие восстановлению клеток и тканей. Но них у них большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара. Это приводит к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме.
Полностью отказываться от углеводов не стоит, можно просто выбирать полезные альтернативы - макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и коричневый рис.
Такие продукты обеспечат организм клетчаткой, которая продолжает чувство сытости. К тому же для организма полезен растительный белок, который можно получить из чечевицы, фасоли, киноа и грибов.
"Курсор" писал ранее, какой продукт предпочитают на гарнир почти все долгожители.