Каких продуктов нужно избегать после 60 лет - диетолог поделилась советами

Людям после 60 лет следует исключить из рациона некоторые продукты, ведь они лишь усугубляют состояние здоровья и провоцируют возникновение болезней. В частности, для каждого периода жизни нужно соблюдать конкретный способ питания.

Американский диетолог Бланка Гарсия советует пить больше воды, ведь согласно исследованиям это способствует потере лишнего веса, снижению риска ожирения и диабета второго типа. Также важно сократить потребление или полностью исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки - полуфабрикаты, чипсы, выпечку и мороженое.

По словам диетолога, в таких продуктах отсутствуют питательные вещества, способствующие восстановлению клеток и тканей. Но них у них большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара. Это приводит к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме.

Полностью отказываться от углеводов не стоит, можно просто выбирать полезные альтернативы - макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и коричневый рис.

Такие продукты обеспечат организм клетчаткой, которая продолжает чувство сытости. К тому же для организма полезен растительный белок, который можно получить из чечевицы, фасоли, киноа и грибов.

"Курсор" писал ранее, какой продукт предпочитают на гарнир почти все долгожители.