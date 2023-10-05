Медики рекомендуют как можно чаще добавлять в свои блюда куркуму. Эта специя может помочь снизить риск развития рака и предотвратить ряд других опасных болезней, улучшить метаболизм и работу внутренних органов, укрепить иммунитет.

Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Как известно, рак остается одной из серьезнейших медицинских проблем, с которой сталкиваются службы здравоохранения по всему миру, и профилактика играет важную роль в ее решении.

Исследование британских ученых указывает на то, что куркума может помочь замедлить или остановить деление раковых клеток.

Известно, что увеличение потребления фруктов, овощей и продуктов из цельных зерен может существенно повысить уровень защиты от рака. Но не меньшую роль в этом играют натуральные специи и пряности. Куркума знаменита своими потенциальными лечебными свойствами в этой области, и аюрведическая литература поддерживает ее использование как средства против вирусов.

Важно помнить, что куркуму следует хранить в стеклянной банке, тщательно закрыв ее крышкой и держать в темном месте. На свету активный ингредиент куркумы - куркумин - может потерять свои полезные свойства.

Специалисты также подчеркивают, что куркумин стимулирует процессы саморазрушения злокачественных опухолей в организме, при этом не воздействуя на здоровые клетки и не нанося им вреда. В отличие от многих лекарственных препаратов, куркума почти не имеет противопоказаний. Она обладает мощными антиоксидантными, детоксикационными и желчегонными свойствами. Куркума также может улучшить состояние кожи.

Диетологи рекомендуют включать куркуму в ежедневный рацион, особенно это полезно пациентам с сахарным диабетом и лишним весом. Куркуму можно добавлять в диетические напитки, так как она помогает стабилизировать обменные процессы в организме.

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