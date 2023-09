Кардиолог назвала продукты, которые помогут быстро оздоровить сердце

В этих продуктах много витаминов и полезных веществ.

Чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, необходимо заниматься физической активностью, минимизировать стресс и уделять важное значение своему рациону питания. Есть четыре группы продуктов, которые помогут быстро оздоровить сердце и организм в целом.

Об этом рассказала доктор медицинских наук Элизабет Клодас, передает Eat this, no that.

По словам специалиста, в первую группу продуктов входят орехи и семена. В их составе есть много витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, в частности ненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами, снижая артериальное давление и предотвращая образование тромбов.

Вторая группа продуктов - это ягоды. Они богаты на антиоксиданты, необходимые организму, потому что, в частности снижают риск развития сердечных заболеваний, а также укрепляют иммунную систему.

Также в рацион необходимо ввести цельнозерновые продукты. По словам кардиолога, такие продукты насыщают организм клетчаткой, которая улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Женщины должны потреблять около 25 граммов клетчатки каждый день, а для мужчин эта норма составляет 38 граммов.

Еще не стоит забывать о лиственной зелени, употребление которой препятствует всасыванию холестерина в пищеварительную систему, а это в свою очередь защищает от проблем с сердцем и сосудами. Также зелень помогает снизить риск развития сахарного диабета и ожирения.

"Курсор" писал ранее, что ученые и медики сходятся во мнении, что существенное ограничение соли в рационе может снизить риск сердечных проблем и инсульта на 20 процентов. Это подтвердило масштабное исследование группы ученых.