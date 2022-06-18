Картину, украденную нацистами, вернули 101-летней голландке

Власти Великобритании вернули члену сопротивления во время Второй мировой войны, Шарлотте Бишофф ван Хеемскерк, картину стоимостью 60 тысяч долларов, которую украли нацисты.

Картина стоимостью 60 тысяч долларов США, украденная нацистами у отца голландского бойца сопротивления, была возвращена 101-летней женщине через 78 лет после ее кражи.

Картина 1683 года голландского мастера Каспара Нетшера хранилась в банке у отца женщины после нацистского вторжения в Нидерланды. Но в 1944 году она была украдена немцами.

Шарлотта Бишофф ван Хеемскерк, член голландского сопротивления во время Второй мировой войны, думала, что никогда больше не увидит картину.

Теперь, когда она воссоединилась с ней, она планирует продать ее, чтобы обеспечить деньгами своих потомков.

Картина Нетшера, изображающая сидящего мужчину по имени Стивен Вольтерс, находилась в доме отца Бишофф ван Хеемскерк в Арнеме, Нидерланды, врача, который скрывался от нацистов. Перед тем как сбежать, он поместил ее и 13 других картин в банковское хранилище, думая, что там они будут в безопасности. Четыре года спустя нацисты конфисковали их.

Курсор ранее писал, что украденную нацистами картину Ван Гога собираются продать за 30 миллионов долларов. За более чем столетнюю историю картина «Стога пшеницы» успела побывать в руках брата Ван Гога, в руках еврейского бизнесмена и даже в руках нацистов.