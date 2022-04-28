Китай строит новую систему защиты от опасных астероидов

Наземная и космическая система предупреждения будет собирать информацию об астероидах, которые могут представлять угрозу для Земли. В конце концов, система сможет обнаружить опасный для Земли астероид и отправить корабль, чтобы «отклонить» его.

Проект все еще на ранних стадиях и, как сообщается, «рассматривается на предмет утверждения». Соединенные Штаты и россия* также строят аналогичные системы.

Об этом сообщает Independent.

Эксперты предположили, что Китаю потребуется ракета-носитель с огромной тягой, чтобы его миссия на астероид увенчалась успехом, и что таких событий следует ожидать.

«Глядя на ударные кратеры разного размера на Луне, становится очевидным, что столкновение с астероидом не является чем-то необычным или нереальным для человечества», — сказал Ли Минтао, профессор Национального центра космических наук Китайской академии наук.

Это не первый случай, когда Китай планирует использовать ракеты для отклонения астероидов. В июне прошлого года исследователи из CNSA предложили запустить 23 ракеты «Чанчжэн-5», чтобы отработать отвод космического мусора от столкновения с Землей, основываясь на моделировании, проведенном для защиты планеты.

Вероятность столкновения астероида с Землей низка, но один из них, Бенну массой 78 миллиардов килограммов, стал объектом исследования.

Бенну классифицируется как астероид B-типа, что означает, что он содержит много углерода наряду с различными другими минералами, образовавшимися более 4,5 миллиардов лет назад. Будучи первобытным артефактом, сохранившимся в космическом вакууме, астероид может содержать молекулы, возникшие во время зарождения жизни на Земле. По иронии судьбы, это также может быть концом жизни на Земле.

Между 2175 и 2199 годами Бенну приблизится к орбите Земли на 7,5 миллионов километров и будет классифицирован как потенциально опасный. Хотя вероятность того, что Бенну столкнется с Землей, составляет всего 1 к 2700, этого риска все же достаточно, чтобы обеспокоить ученых из-за масштабов разрушений, которые может вызвать астероид.

Курсор писал ранее, что ученые обнаружили необычную планету, жизнь на которой зависит от погоды.

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