Космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого

Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики.

Немецкие ученые обнаружили, что процесс формирования первых звезд и галактик, известный как космический рассвет, закончился на 200 миллионов лет позже, чем считали ученые ранее.

Астрономы называют космическим рассветом тот период в истории ранней Вселенной, когда зажглись первые звезды и свет начал распространяться в пространстве. Этот период последовал за так называемыми Темными веками. Первые звезды были очень массивными и недолговечными, потому что они постоянно взрывались.

Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики, и свет звезд начал реионизировать водородный газ, заполняющий Вселенную, отсюда и период, известный как реионизация.

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