Космический телескоп стоимостью 10 млрд долларов столкнулся с метеоритом

Пресс-служба НАСА сообщает, что «после первоначальной оценки команда определила, что телескоп продолжает работать на уровне, превышающем все требования миссии. Тщательный анализ и измерения будут продолжаться».

В конце мая самый дорогой космический телескоп в истории, «Джеймс Вебб», столкнулся с небольшим метеоритом, который повредил одно из его позолоченных зеркал.

НАСА отметило, что столкновение с небольшим космическим камнем было самым сильным с момента запуска прибора (всего их было пять). Метеорит оказал значительное воздействие на телескоп для сбора данных стоимостью 10 миллиардов долларов, но в целом прибор не пострадал.

Для того чтобы исправить искажения в полученных данных с телескопа, инженеры уже начали перенастройку пострадавшего зеркала.