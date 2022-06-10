Космический телескоп стоимостью 10 млрд долларов столкнулся с метеоритом

В конце мая самый дорогой космический телескоп в истории, «Джеймс Вебб», столкнулся с небольшим метеоритом, который повредил одно из его позолоченных зеркал.
НАСА отметило, что столкновение с небольшим космическим камнем было самым сильным с момента запуска прибора (всего их было пять). Метеорит оказал значительное воздействие на телескоп для сбора данных стоимостью 10 миллиардов долларов, но в целом прибор не пострадал.
Для того чтобы исправить искажения в полученных данных с телескопа, инженеры уже начали перенастройку пострадавшего зеркала.
Ранее Курсор писал, что эксперименты на Большом адронном коллайдере обнаружили отклонения от Стандартной модели. Это признаки так называемой Новой физики — всеобъемлющей теории, которая должна максимально полно описывать нашу Вселенную.