Крокодилы спасли собаку от нападения дикой стаи – ученые показали и предположили, что произошло

Мнение экспертов по этой шокирующей ситуации разделилось.

Ученые из Индии в ходе нового исследования описали необычные случаи при участии болотных крокодилов (Crocodylus palustris) и других животных.

Об этом сообщает Live Science.

К примеру, они рассказали о случае, когда взрослые дикие собаки сбились в стаю и загнали более молодую собаку в реку, где живут крокодилы. Резонно предположить, что гигантские хищники должны были напасть на собаку, но вместо это они поплыли к ней и своими мордами отталкивали ее в более безопасное место на берегу, словно помогая животному уйти от преследования.

На основании этого исследователи пришли к выводу, что крокодилам свойственно сочувствие, потому что они не съели собаку и обеспокоились ее безопасностью. Однако на этом не все.

Ученые пишут о случаях, когда Crocodylus palustris пользовались ветками деревьев, чтобы привлечь египетскую цаплю (Bubulcus ibis). Эта птица строит свое гнездо из веток, а потому эти пернатые серьезно конкурируют за хорошие ветки. По этой причине находящаяся на морде хищника ветка может показаться птице заманчивым вариантом.

Кроме этого, ученые зафиксировали круговое плавание болотных крокодилов в реке, благодаря чему они загоняли рыбу в одно место, чтобы после ее съесть. После этого случая был сделан вывод, что эти животные сильнее развиты в интеллектуальном плане, чем считалось до этого.

Тем не менее исследование не получило широкую поддержку научного сообщества. По словам биолога из Калифорнийского университета и специалиста по поведению рептилий Дункана Лейтча, крокодилы имеют сложный набор моделей поведения.

Однако в основе выводов индийских ученых лежит человеческое определение интеллекта и попытка найти его у крокодилов. Одновременно с этим он считает очень интересным инцидент со "спасением собаки", но эксперт уточняет, что отсутствуют всякие свидетельства того, что крокодилы способны сочувствовать другим видам.

Также "Курсор" сообщал, что ученые показали самого большого крокодила в мире, которому более 100 лет.