Математик вычислил, когда вспыхнет Третья мировая война

Аарон Клаузет из Университета Колорадо изучил опыт войн 1823-2003 годов и пришел к выводу, что Третья мировая наступит довольно скоро, если люди не изменят отношение к войне.

Ученый прогнозирует, что ближайшее международное столкновение, которое войдет в число крупнейших в истории, вспыхнет не позднее чем спустя 205 лет после Второй мировой войны. А возможно, оно уже имеет место (например, в Украине, что вероятнее всего).

Математик Аарон Клаузет, который работает в Университете Колорадо, изучил сведения о крупных военных конфликтах, происходивших в период 1823–2003 годов. Он пришел к выводу, что ужасная война, которую можно будет назвать «Третья мировая», начнется довольно скоро, если человечество не изменит свое мышление. Ученый прогнозирует, что глобальная международная нестабильность, которая станет одним из наиболее крупных вооруженных конфликтов в истории, придется на время спустя 205 лет после предыдущего серьезного конфликта — Второй Мировой войны.

Аарону Клаузету удалось сопоставить девяносто четыре столкновения, следствием которых стали огромные потери. Причем, ряд войн, которые можно отнести к категории гражданских, не были включены в этот перечень, даже если в ходе вооруженного конфликта одну из сторон поддерживали другие государства.

Ученый определил, что в период 1823–1939 годов произошло девятнадцать значительных конфликтов (в этот ряд ученый включил войны, последствием которых стала гибель более 26,625 тыс. солдат). Таким образом, средний промежуток между ними составляет немного больше, чем 6 лет. Самое кровопролитное время, что очевидно, приходится на время 1914—1939 гг. Клаузет в ходе исследования назвал его периодом «Великой жестокости». С 1914 по 1939 произошло десять крупных столкновений, включая две мировые войны, а временной отрезок между ними составляет только 2,7 лет. В период 1940–2003 также начинались серьезные вооруженные конфликты, которые можно классифицировать как международные. Но промежуток между ними составляет уже 12,8 лет. Поэтому можно сделать вывод, что после Второй мировой люди стали более мирными, чем это было раньше.

Работа со статистическими моделями позволяет ученому говорить о том, что мировые столкновения еще будут и довольно скоро. Математик говорит, что длительность относительно мирного периода после войн и масштабы конфликтов связаны, но даже принимая такую точку зрения, можно сказать, что время между Второй мировой и будущей крупной войной — это не больше, чем двести пять лет. Как утверждает ученый, если такие прогнозы не будут оправданы, это действительно значит, что люди кардинальным образом изменили свое отношение к войне.