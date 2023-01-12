Медики назвали два вида рыбы, которые могут вызвать артрит

Артрит бывает разных форм, но одной из самых распространенных является подагра.

Артрит — это широкое определение группы патологий, которые поражают суставы и окружающую соединительную ткань. Недуг может возникнуть внезапно и вызвать существенный дискомфорт, поэтому врачи рекомендуют сделать все возможное, чтобы предотвратить его появление. И один из факторов, которые может снизить риск развития заболеваний — ограничение в рационе двух видов рыбы.

Об этом пишет Express.

Эксперты отмечают, что самым распроданным видом артрита является подагра, которая вызывается нарушениями нарушением метаболизма мочевой кислоты в организме и повышением ее содержания в крови. В результате это в тканях образовывается соль, а это провоцирует воспалительный процесс в суставах.

А мочевую кислоту в организме образуют пурины, содержащиеся в некоторых продуктах. В жирных сортах рыбы их много, особенно медики рекомендуют не злоупотреблять форелью и сардинами. В них много витаминов и полезных веществ, но порции этих видов рыбы должны быть умеренными.

Кроме этого, пурины содержатся в морепродуктах (креветках и крабах), печени, жирных сортах мяса.

«Курсор» писал ранее, что артрит относится к ряду состояний, которые включают боль и воспаление в суставах. Но есть ежедневные добавки, способные облегчить ваши болезненные симптомы.