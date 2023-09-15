Медики назвали продукты, которые провоцируют депрессию и подавленное настроение

Неправильное питание отражается не только на нашей фигуре и здоровье, но и на нашем настроении.

За хорошее настроение отвечает гормон серотонин, большую часть которого вырабатывает кишечник. А потому от продуктов, которые мы употребляем прямо зависит наше настроение и психологическое состояние.

Об этом пишет styler.

Хлопья и мюсли, которые многие ошибочно считают полезным завтраком, подавляют наше настроение. Они содержат слишком много сахара. Поступая в желудочно-кишечный тракт, он вызывает огромную выработку серотонина, и человек ощущает подобие эйфории, однако чуть позже уровень сахара начинает стремительно падать, а вместе с ним - и хорошее настроение.

Фастфуд - худшая еда для настроения! Гидрогенизированные масла, которые содержит весь фастфуд, нарушают баланс омега-кислот в организме, что приводит к снижению выработки серотонина на длительный период.

Диетическая газировка содержит аспартам - подсластитель, который используется в диетических напитках вместо сахара. Эта добавка содержит аминокислоту фенилиланин, которая тормозит выработку серотонина. После такого напитка вас ждут негативные мысли и подавленное настроение.

Соленые закуски - орешки, соломка, крендельки, семечки - содержат глютамат натрия, то есть усилитель вкуса. Последние исследования доказывают, что избыток этого вещества негативно сказывается на балансе серотонина.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.