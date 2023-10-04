Медики назвали редкий симптом рака, который появляется, когда человек пьет алкоголь

Лимфома - это вид рака, который затрагивает клетки лимфатической системы и характеризуется увеличенными лимфоузлами в области шеи, паха и подмышек.

Симптомы этого заболевания могут быть связаны с потреблением алкоголя и, в частности, чаще наблюдаются у пациентов с лимфомой Ходжкина, который является одним из видов лимфомы и может развиваться в любом возрасте.

Доктор Грэм Коллинз из Оксфордского университетского госпиталя объяснил, что при наличии рака лимфатической системы, лимфатические узлы заполняются аномальными клетками, и употребление алкоголя может оказать дополнительное воздействие на эти узлы.

Исследования показали, что в одном случае из двадцати человек, страдающих этим видом рака, могут испытывать боль после употребления алкоголя. Боль обычно сосредотачивается в области, где находятся увеличенные лимфоузлы.

Кроме того, у женщин, страдающих лимфомой Ходжкина, более высокая чувствительность к боли, связанной с употреблением алкоголя, по сравнению с мужчинами. Даже небольшие дозы алкоголя, такие как те, которые содержатся в шоколаде с ликером, могут вызывать боль. Сам характер боли может варьироваться от "приглушенной" до "острой".

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