Медики назвали самые популярные сочетания продуктов на завтрак, которые вредят здоровью и фигуре

Люди, которые отказываются от завтрака, страдают ожирением чаще в 4,5 раза, говорят врачи и призывают всех не пропускать этот прием пищи.

Эксперты по питанию назвали самые неудачные продукты ждя завтрака, которые портят наше здоровье, самочувствие и фигуру.

Хлеб с колбасой или ветчиной - привычный завтрак у многих людей. Но толку и пользы от такого завтрака нет, а лишние килограммы появятся очень быстро. Если уж очень хочется на завтрак бутерброд, то возьмите цельнозерновой хлеб, кусочек индюшки, огурец и зелень.

Яичница с сосисками беконом. Такое блюдо содержит много жиров. Сделайте вместо такой яичницы омлет с курицей и овощами: смешайте яйца с куриной грудкой и любыми овощами. Помните, что в сосисках минимум мяса и максимум жира, солей, фосфатов, нитрата натрия.

Хлопья с молоком или соком - это огромное количество сахара, которое вскоре отразиться на вашей фигуре. Замените хлопья гранолой, которую можно приготовить самостоятельно.

Сладкий йогурт с печеньем. Это огромное количество сахара, усилителей вкуса и других химических добавок. Полезных веществ в них очень мало. Такой завтрак быстро поднимает уровень сахара в крови, а уже через час вы будете чувствовать себя голодным. И наверняка переедите в течение дня. Вместо йогурта можно выбрать натуральный нежирный творог и добавить в него немного ягод.

Сырники с вареньем или сметаной - еще одно популярное, но очень неполезное сочетание. Это фактически завтрак из муки, горы сахара и жира. Лучше выбирайте нежирный творог и поливайте его натуральным йогуртом без сахара.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.