Медики рассказали, какие добавки делают кофе очень вредным для здоровья

Кофе сам по себе является довольно полезным напитком, он улучшает настроение, бодрит, помогает работе печени и мозга. Но стоит добавить к нему неправильные ингредиенты, как этот напиток из полезного превращается в угрозу для вашего организма.

Об этом пишет Eat This, Not That!