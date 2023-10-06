Медики рассказали, какие добавки делают кофе очень вредным для здоровья

Эксперты поделились рекомендациями о том, что не следует добавлять в кофе.

Не рекомендуется добавлять в кофе зефир, маршмеллоу и посыпать его шоколадом, так как это может исказить вкус напитка и лишить его характерного аромата.

Сиропы и ароматизаторы, которые часто используются для кофе, могут быть искусственными и вызвать проблемы с желудком. Они также содержат больше сахара, чем стандартная ложка сахара или 50 мл молока.

Использование сливок длительного хранения в кофе может также быть нежелательным, так как они содержат синтетические добавки и консерванты.

Добавление сахара, сиропа, сгущенки, мороженого или меда в кофе не рекомендуется, так как это может привести к набору лишнего веса и избыточному потреблению углеводов. Мед не является заменителем сахара, так как содержит фруктозу, которая может разжигать аппетит.

Сочетание кофе с молочными продуктами может уменьшать кальций в организме, поэтому такие сочетания рекомендуется избегать. Также кофе может уменьшать кофеин в молоке и уменьшать его сосудорасширяющее действие.

Добавление алкоголя, такого как виски, коньяк или обычное молоко, в кофе может вызвать вздутие живота, головную боль и нагрузку на печень.

Вместо этого, для улучшения вкуса кофе рекомендуется выбирать продукты, не содержащие сахар, большое количество углеводов или жира. Например, можно использовать сахарозаменители без фруктозы и нежирные сливки. Также подходят растительные молоки, такие как соевое, овсяное или кокосовое. Кофе можно также ароматизировать специями, такими как корица, кардамон и перец, или добавить половину дольки лимона для освежающего вкуса.

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