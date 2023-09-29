В какое время водные процедуры принесут наибольшую пользу и как долго стоит принимать душ ?

Многие люди принимают душ тогда, когда им удобнее, но часто эта процедура становится ежедневным ритуалом и происходит в строго определенное время. Ученые и медики попытались выяснить, в какое время душ приносит максимум пользы и на когда его лучше планировать в своем повседневном графике.

Об этом пишет Mirror.

Врачи объясняют, что существует ряд преимуществ и недостатков принятия душа утром и вечером. При этом ученые считают, что вечерний душ полезнее в силу биоритмов человека, хотя это вовсе не значит, что гигиенические процедуры в другое время запрещены. Многое зависит от ваших привычек и свободного времени, говорят они, но куда важнее, не когда вы принимаете душ, а как и сколько.

Эксперты советуют не принимать очень горячий душ, а саму процедуру стоит ограничить 10-12 минутами, чтобы не спровоцировать сухость кожи. Использование слишком много геля для душа может нарушить нормальный баланс полезных бактерий, обитающих на поверхности кожи.

Вечерний душ считается самым лучшим для гигиены и способствует хорошему ночному сну. Это лучший способ расслабиться, помогает снять напряжение работы или тренажерного зала и смыть грязь за день. После принятия вечернего душа люди имеют более крепкий сон и чувствуют себя чистыми. При этом утренний душ может помочь восстановить кожу и стимулировать клетки крови. Для того, чтобы душ пошел вам на пользу и взбодрил, утром он должен быть либо контрастным либо теплым, ни в коем случае не горячим.

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