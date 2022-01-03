Метеоритный дождь Квадрантид ожидается в ближайшие дни

Метеоритный дождь ожидается 3-4 января, а самый яркий момент наступит около 23:00 3 января. По сравнению с другими метеорными потоками пик особенно важен: в течение пары часов количество метеоров падает на целых 50 процентов.

Об этом сообщает Independant.

Условия для дождя в этом году особенно хороши. Он наступает вскоре после Новолуния, а это значит, что небо должно быть особенно темным.

И, как и в случае со всеми метеоритными ливнями, для его просмотра не требуется никакого специального оборудования. Просто отправляйтесь в темное место, если возможно, посмотрите на небо и дайте глазам привыкнуть, что поможет вам увидеть это удивительное явление.

Метеоритные дожди случаются, когда Земля проходит через облако обломков, оставленных кометами и астероидами. Когда они сталкиваются с нашей атмосферой, они загораются, проносясь по ночному небу.

Они получили свое название от созвездия Quadrans Muralis, из которого они вышли, и которое с тех пор было заброшено и живет в основном благодаря названию метеорного потока. В настоящее время созвездие, откуда, кажется, исходят огни, известно как Волопас, и находится рядом с Плугом.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что астрономы обнаружили в космосе туманность «с щупальцами».