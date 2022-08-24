Мифы о раке: медики опровергли популярные утверждения

Поскольку врачами до конца не установлены механизмы начала формирования раковых клеток, то на эту тему существует много мифов и непроверенной информации.

Рак является одним из самых серьезных заболеваний, много ученых работают над разработкой лекарств для борьбы с ним. Вместе с тем заболевание породило множество заблуждений и мифов, которые пытаются развеять врачи.

К сожалению, слишком многие аспекты о возникновении онкологии до сих пор не получили ответа, сообщает MedicalXpress.

Сопутствующими факторами онкозаболеваний являются наследственность, вредные привычки, плохая экология и прочее. Врачи рассказали о мифах, которые все еще пугают людей.

Использование дезодорантов провоцирует рак груди. В средствах гигиены могут содержаться некоторые вредные для здоровья вещества, например парабены и алюминий. Но ученые не подтвердили экспериментально, что это вызывает развитие рака.

В средствах гигиены могут содержаться некоторые вредные для здоровья вещества, например парабены и алюминий. Но ученые не подтвердили экспериментально, что это вызывает развитие рака. Разогрев пищи в микроволновой печи. Посуда из пластика со штампом безопасного использования в МКВ абсолютно безопасна для здоровья. А вот непредназначенная для МКВ посуда не должна использоваться для разогрева, поскольку есть опасность что вредные вещества попадут в пищу.

Посуда из пластика со штампом безопасного использования в МКВ абсолютно безопасна для здоровья. А вот непредназначенная для МКВ посуда не должна использоваться для разогрева, поскольку есть опасность что вредные вещества попадут в пищу. Излишнее потребление сахара для онкобольных запрещено. Врачи не подтверждают такую закономерность. На данный момент нет исследований о связи между раковыми заболеваниями и излишками сахара, но известно, что абсолютно все клетки зависят от сахара как от источника энергии. Вместе с тем врачи уверены, что глюкоза не способна повлиять на образование раковых клеток.

Врачи не подтверждают такую закономерность. На данный момент нет исследований о связи между раковыми заболеваниями и излишками сахара, но известно, что абсолютно все клетки зависят от сахара как от источника энергии. Вместе с тем врачи уверены, что глюкоза не способна повлиять на образование раковых клеток. Онкология заразна. Нет оснований избегать больных раком людей. Болезнь не передается, поэтому можно и нужно общаться с больным человеком. Однако у него ослаблен иммунитет, поэтому именно он рискует получить инфекцию от окружающих. Это нужно учитывать.

Чем больше будет проводиться исследований на тему онкологий, тем выше вероятность расшифровки механизма заболевания, а следовательно и путей профилактики и лечения.