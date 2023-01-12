Мир входит в новую индустриальную эпоху — Международное энергетическое агентство

К концу десятилетия сектор увеличится втрое — до $650 млрд в год, а количество рабочих мест в нем вырастет до 14 млн рабочих мест по сравнению нынешних 6 млн.

Международное энергетическое агентство (IEA) считает, что мир входит в новую индустриальную эпоху, базирующуюся на производстве экологически чистых технологий.

Об этом говорится в отчете IEA «Перспективы энергетических технологий на 2023 год», информирует CNBC.

В отчете говорится о ветряных турбинах, тепловых насосах, аккумуляторах для электромобилей, солнечных панелях и электролизерах для получения водорода. К концу десятилетия этот сектор увеличится втрое — до $650 млрд в год, а количество рабочих мест в нем вырастет до 14 млн рабочих мест по сравнению нынешних 6 млн.

«Еще два года назад IEA заявило о скором зарождении новой глобальной энергетической экономики. Сегодня <…> мы говорим о новых рынках стоимостью в сотни миллиардов долларов и миллионах новых рабочих мест», – сказал исполнительный директор IEA Фатих Бирол.

Ключевое условие для этого прогноза – выполнение странами по всему миру своих обязательств по сокращению вредных выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии. Это потребует как политической воли, так и финансовых инвестиций, пишет IEA.

Агентство также указывает на значительные геополитические риски: в производстве многих зеленых технологий доминирует одна страна – Китай, а значительная часть добычи важнейших полезных ископаемых сосредоточена среди считанных производителей.

Так, на ДР Конго приходится более 90% мировой добычи кобальта, а 70% мирового производства лития обеспечивают всего три страны – Австралию, Чили и Китай.

«Как мы увидели на примере зависимости Европы от российского газа, чрезмерная зависимость от одной компании, одной страны или одного торгового маршрута чревата высокими издержками в случае сбоя», – заявил по этому поводу Бирол.

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