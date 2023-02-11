Молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины — исследователи

Ученые Европейского университета на Кипре установили, что молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины.

Об этом сообщает издание Brain and Behavior.

Отмечается, что в работе приняли участие в общей сложности 311 людей, из них 128 мужчин. Участники оценили свой уровень интеллекта по шкале от 0 до 100, а также уровни физического здоровья и физической привлекательности по 9-балльной шкале. Затем все участники прошли когнитивный тест на рабочую память, который является сильным показателем интеллекта и креативности.

«Молодые мужчины … оценивают свой коэффициент интеллекта (IQ) и эмоциональный коэффициент (EQ) выше, чем молодые женщины. Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность. До сих пор исследователи не наблюдали гендерных различий в самооценке интеллекта у пожилых людей», – отметили ученые.

Кроме того, оценки физической привлекательности, здоровья и религиозности были положительно связаны с оценкой участниками своего IQ. Однако не было обнаружено никакой связи между объективными показателями рабочей памяти и самооценкой IQ. Это говорит о том, что эта переменная часто переоценивается.

Как сообщал Курсор, появился самый короткий тест на проверку уровня интеллекта. Он состоит всего из двух вопросов. По словам ученых, опубликованным в Британском журнале психологии, этих вопросов достаточно, чтобы дать чёткое представление об IQ человека.

Так, первый вопрос теста направлен на выявление того, угнетает ли человека жизнь в окружении большого количества людей. Испытуемому предоставляется два варианта ответов: да или нет.

Второй вопрос выявляет, насколько человек общительный и любит бывать в окружении друзей: «Хотели бы вы встречаться с друзьями как можно чаще, а не только время от времени?»

Также Курсор писал о том, что у переболевших COVID-19 уровень IQ может снижается в среднем на 7 пунктов.