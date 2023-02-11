Молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины — исследователи

02:15, Сегодня
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Фото: Depositphotos.com

Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность.

Ученые Европейского университета на Кипре установили, что молодые мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины.

Об этом сообщает издание Brain and Behavior.

Отмечается, что в работе приняли участие в общей сложности 311 людей, из них 128 мужчин. Участники оценили свой уровень интеллекта по шкале от 0 до 100, а также уровни физического здоровья и физической привлекательности по 9-балльной шкале. Затем все участники прошли когнитивный тест на рабочую память, который является сильным показателем интеллекта и креативности.

«Молодые мужчины … оценивают свой коэффициент интеллекта (IQ) и эмоциональный коэффициент (EQ) выше, чем молодые женщины. Для пожилых людей была обнаружена обратная закономерность. До сих пор исследователи не наблюдали гендерных различий в самооценке интеллекта у пожилых людей», – отметили ученые.

Кроме того, оценки физической привлекательности, здоровья и религиозности были положительно связаны с оценкой участниками своего IQ. Однако не было обнаружено никакой связи между объективными показателями рабочей памяти и самооценкой IQ. Это говорит о том, что эта переменная часто переоценивается.

Как сообщал Курсор, появился самый короткий тест на проверку уровня интеллекта. Он состоит всего из двух вопросов. По словам ученых, опубликованным в Британском журнале психологии, этих вопросов достаточно, чтобы дать чёткое представление об IQ человека.

Так, первый вопрос теста направлен на выявление того, угнетает ли человека жизнь в окружении большого количества людей. Испытуемому предоставляется два варианта ответов: да или нет.

Второй вопрос выявляет, насколько человек общительный и любит бывать в окружении друзей: «Хотели бы вы встречаться с друзьями как можно чаще, а не только время от времени?»

Также Курсор писал о том, что у переболевших COVID-19 уровень IQ может снижается в среднем на 7 пунктов.

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