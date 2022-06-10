На руинах монастыря найден уникальный меч XIV века

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Этот тип оружия использовался как византийцами, так и турками, поэтому трудно сказать, кому оно принадлежало. Меч длиной 45 сантиметров довольно ржавый, он был согнут и сожжен во время налета на монастырь.

Средневековый изогнутый меч был найден в развалинах монастыря на северо-западном берегу Эгейского моря, в 60 километрах от Салоник. Это единственный поздневизантийский клинок, найденный в естественных археологических условиях. XIV век был неспокойным периодом для полуострова Халкидики — в 1307-1309 годах арагонские наемники совершали набеги на монастыри Афона. Набеги турецких пиратов, балканские правители, стремившиеся присоединить византийские территории, и растущее османское влияние держали побережье Эгейского моря в постоянном напряжении. Ранее Курсор писал, что эксперименты на Большом адронном коллайдере обнаружили отклонения от Стандартной модели. Это признаки так называемой Новой физики — всеобъемлющей теории, которая должна максимально полно описывать нашу Вселенную.

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Автор материала: Алекс Арнав