На руинах монастыря найден уникальный меч XIV века

Средневековый изогнутый меч был найден в развалинах монастыря на северо-западном берегу Эгейского моря, в 60 километрах от Салоник.
Это единственный поздневизантийский клинок, найденный в естественных археологических условиях. XIV век был неспокойным периодом для полуострова Халкидики — в 1307-1309 годах арагонские наемники совершали набеги на монастыри Афона. Набеги турецких пиратов, балканские правители, стремившиеся присоединить византийские территории, и растущее османское влияние держали побережье Эгейского моря в постоянном напряжении.
Ранее Курсор писал, что эксперименты на Большом адронном коллайдере обнаружили отклонения от Стандартной модели. Это признаки так называемой Новой физики — всеобъемлющей теории, которая должна максимально полно описывать нашу Вселенную.