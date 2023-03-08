На Земле остался только 1% чистого воздуха — исследование

Ученые заявили, что населению грозит опасность, если не будут приняты необходимые меры.

Согласно исследованию, лишь 0,01% населения Земли не подвержено влиянию загрязненного воздуха.

Об этом сообщает «Inverse«.

Несмотря на то, что за последние 50 лет качество воздуха значительно улучшилось во многих областях, включая сокращение на 78% выбросов шести основных загрязнителей в период с 1970 по 2020 годы, ученые из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) провели новое исследование, которое доказало, что 99,9% жителей планеты подвержены воздействию загрязнения воздуха мелкодисперсными твердыми частицами (PM2,5), которые производятся промышленностью, автомобилями, пылью и выбросами от лесных пожаров.

В то же время за последние годы наблюдается относительное снижение уровня PM2,5 на территории США и Европы, на планете в целом уровень загрязнения воздуха все еще далек от безопасного уровня, установленного Всемирной организацией здравоохранения.

Отметим, что ученые при проведении своего исследования использовали несколько источников данных, включая детекторы загрязнения, мониторы качества воздуха и данные, полученные из спутниковых наблюдений. Затем они применили алгоритмы машинного обучения для создания модели и оценки концентрации PM2,5 в ячейках размером 16 квадратных километров на всей планете.

Авторы исследования отмечают, что метод имеет свои ограничения и производительность модели может быть несколько ниже, однако исследователи планируют ее дальнейшее улучшение.

Ученые считают, что их результаты ясно показывают, что существующая политика по очистке воздуха является недостаточной, и настаивают на необходимости улучшения качества воздуха. Для этого необходимо уменьшать выбросы различных источников (автомобили, промышленность и т.д.), способствовать использованию экологически чистой энергии, сажать больше деревьев и сокращать количество отходов.

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