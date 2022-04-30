NASA: мимо Земли пролетел 780-метровый астероид

Но 9 мая этого года мимо Земли пролетит еще более крупный астероид. Это объект 467460 (2006 JF42), диаметр которого, по оценкам, составляет от 380 до 860 метров. Его скорость при приближении к Земле достигнет 40,7 тысяч километров в час.

NASA сообщает, что астероид диаметром от 350 до 780 метров пролетел мимо Земли со скоростью более 37 000 километров в час. Астероид прошел на расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли (более восьми лун), что делает его потенциально опасным объектом для нашей планеты. В следующий раз астероид пройдет близко к Земле в мае 2029 года, и так будет происходить каждые семь лет.

Астероид 418135 (2008 AG33) был впервые обнаружен астрономами 12 января 2008 года. Он был обнаружен в Mt. Lemmon SkyCenter в Аризоне, и, по данным Центра НАСА по изучению околоземных объектов (CNEOS), последний раз он пролетал мимо Земли 1 марта 2015 года. Объекты, сближающиеся с Землей, определяются как любые небесные объекты, которые приближаются к нашей планете на 193 миллиона километров или ближе. Объекты, приближающиеся к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, считаются потенциально опасными. Как вы видите, астероид 2008 AG33 пролетел мимо на вдвое меньшем расстоянии от Земли — фактически, он пролетел в одном шаге от нас.

Курсор ранее писал, что в Египте археологи обнаружили монеты с изображениями Македонского и Клеопатры.