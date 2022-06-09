NASA начинает знаковое исследование необъяснимых явлений в небе

Исследование будет проведено после многих лет предположений о событиях в небе, которые нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления.

NASA должно начать знаменательное исследование неопознанных воздушных явлений или UAP.

Об этом сообщает Independent.

В своем заявлении космическое агентство подчеркнуло, что «нет никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение».

В исследовании будут рассмотрены выявление доступных данных, наилучшие способы сбора данных и то, как это будет использоваться для продвижения понимания неопознанных летающих объектов.

Ожидается, что на его завершение уйдет девять месяцев в сотрудничестве с экспертами в области науки, аэронавтики и анализа данных. Когда она будет завершена, она будет опубликована в открытом доступе.

«NASA считает, что инструменты научных открытий эффективны и применимы и здесь», — сказал Томас Цурбухен, заместитель администратора по науке в NASA.

«У нас есть доступ к широкому спектру наблюдений за Землей из космоса — и это источник жизненной силы научных исследований. У нас есть инструменты и команда, которые могут помочь нам улучшить наше понимание неизвестного. Это само определение того, что такое наука. Это то, что мы делаем».

Интерес Соединенных Штатов к неопознанным воздушным явлениям в последнее время значительно вырос, хотя и не пролил больше света на происхождение загадочных огней в небе.

Курсор писал, что ученые показали удивительное скопление звезд Liller 1.