Назван главный симптом опасной болезни печени, который нельзя игнорировать

При каких признаках нужна немедленная госпитализация, а какие симптомы указывают, что следует призадуматься о проблемах с печенью?

Медики отмечают, что когда в клетках печени происходит накопление жира, пациенту диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.

Об этом пишет Еxpress.

Британские эксперты рассказали об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени.

При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.

Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте "скорую". Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.

Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие:

потемнение мочи,

пожелтение кожи и глазных яблок,

отек нижней части живота,

испражнение черного цвет с неприятным запахом,

спутанность сознания или нарушение памяти,

зуд на некоторых участках кожи.

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