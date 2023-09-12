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Назван главный симптом опасной болезни печени, который нельзя игнорировать

15:15, Сегодня
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печень болит у человека фото
Фото: canva.com
При каких признаках нужна немедленная госпитализация, а какие симптомы указывают, что следует призадуматься о проблемах с печенью?

Британские эксперты рассказали об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени.

Об этом пишет Еxpress.

Медики отмечают, что когда в клетках печени происходит накопление жира, пациенту диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.

При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.

Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте "скорую". Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.

Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие:

  • потемнение мочи,
  • пожелтение кожи и глазных яблок,
  • отек нижней части живота,
  • испражнение черного цвет с неприятным запахом,
  • спутанность сознания или нарушение памяти,
  • зуд на некоторых участках кожи.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

Также мы сообщали, что медики назвали напитки, которыми опасно запивать ужин. Особенно опасными эксперты считают напитки с добавлением льда или сильно охлажденные.

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