Назван главный симптом опасной болезни печени, который нельзя игнорировать

Британские эксперты рассказали об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени.
Об этом пишет Еxpress.
Медики отмечают, что когда в клетках печени происходит накопление жира, пациенту диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.
При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.
Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте "скорую". Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.
Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие:
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