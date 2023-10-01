По словам медика, заблуждение о том, что проблемы со здоровьем и лишний вес исключительно связаны с потреблением булок и сладостей, фаст-фуда и прочей "нездоровой пищи, является довольно распространенным. Но Ивушкина подчеркивает, что в реальности ситуация гораздо более сложная. Ее собственный опыт свидетельствует о том, что хронические заболевания, такие как рефлюкс, гастрит и эндометриоз, могут возникать из-за увлечения вполне полезными продуктами 9как принято считать).

Творог и йогурты, несмотря на свою полезность, не рекомендуется употреблять на завтрак из-за их способности увеличивать слизь в организме.

Овсянка, хотя считается одним из самых полезных завтраков, обладает слизистыми свойствами и, следовательно, не рекомендуется употреблять в утренние часы с 7 до 11, особенно если она приготовлена на молоке, так как молоко также является слизистым продуктом.

Яйца можно есть на завтрак, но не слишком часто, так как избыток яиц в рационе может привести к загущению крови. Рекомендуется употреблять их реже и в сочетании с легко тушеными овощами и приправами.

Твердый сыр, как старая пища, может негативно влиять на пищеварение, что является источником хронических заболеваний, ослабленного иммунитета и загрязненных тканей организма. Желательно употреблять этот продукт как можно реже, предпочитая молодые мягкие сыры с коротким сроком хранения. Кроме того, не стоит употреблять твердый сыр на завтрак, когда пищеварительная система еще не активирована.

Гречка в чистом виде может вызывать расстройство пищеварения, поэтому рекомендуется употреблять ее с добавками, такими как тушеные овощи, масло и приправы.

Другой распространенной причиной хронических заболеваний является, как ни странно, избыток сырых овощей и фруктов в рационе. Смузи, соки и салаты, хотя и являются источниками витаминов, могут охлаждать поджелудочную железу и селезенку, а также ослаблять пищеварительное тепло. Поэтому умеренное употребление сырых овощей и фруктов является более предпочтительным. Основным компонентом рациона следует делать тепло приготовленную пищу, так утверждает Валентина Ивушкина. Этот подход способствует поддержанию здоровья и предотвращению хронических заболеваний.

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