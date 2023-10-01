Названы 6 продуктов, которые провоцируют возникновение хронических болезней

Обычно люди думают, что их проблемы со здоровьем и лишний вес возникли из-за булок и сладостей. Что стоит только отказаться от сахара, простых углеводов, как жизнь наладится. Однако на деле все сложнее. Кто бы мог подумать, что, например, в моем случае хронические болезни (рефлюкс, гастрит, эндометриоз и др.) появились вовсе не из-за булок, а из-за других причин», - рассказывает Валентина Ивушкина, специалист по питанию и автор блога Smart Detox.
Специалист по питанию и автор блога Smart Detox Валентина Ивушкина перечислила продукты, из-за которых могут возникнуть проблемы со здоровьем, если есть их на голодный желудок.
По словам медика, заблуждение о том, что проблемы со здоровьем и лишний вес исключительно связаны с потреблением булок и сладостей, фаст-фуда и прочей "нездоровой пищи, является довольно распространенным. Но Ивушкина подчеркивает, что в реальности ситуация гораздо более сложная. Ее собственный опыт свидетельствует о том, что хронические заболевания, такие как рефлюкс, гастрит и эндометриоз, могут возникать из-за увлечения вполне полезными продуктами 9как принято считать).
Творог и йогурты, несмотря на свою полезность, не рекомендуется употреблять на завтрак из-за их способности увеличивать слизь в организме.
Овсянка, хотя считается одним из самых полезных завтраков, обладает слизистыми свойствами и, следовательно, не рекомендуется употреблять в утренние часы с 7 до 11, особенно если она приготовлена на молоке, так как молоко также является слизистым продуктом.
Яйца можно есть на завтрак, но не слишком часто, так как избыток яиц в рационе может привести к загущению крови. Рекомендуется употреблять их реже и в сочетании с легко тушеными овощами и приправами.
Твердый сыр, как старая пища, может негативно влиять на пищеварение, что является источником хронических заболеваний, ослабленного иммунитета и загрязненных тканей организма. Желательно употреблять этот продукт как можно реже, предпочитая молодые мягкие сыры с коротким сроком хранения. Кроме того, не стоит употреблять твердый сыр на завтрак, когда пищеварительная система еще не активирована.
Гречка в чистом виде может вызывать расстройство пищеварения, поэтому рекомендуется употреблять ее с добавками, такими как тушеные овощи, масло и приправы.
Другой распространенной причиной хронических заболеваний является, как ни странно, избыток сырых овощей и фруктов в рационе. Смузи, соки и салаты, хотя и являются источниками витаминов, могут охлаждать поджелудочную железу и селезенку, а также ослаблять пищеварительное тепло. Поэтому умеренное употребление сырых овощей и фруктов является более предпочтительным. Основным компонентом рациона следует делать тепло приготовленную пищу, так утверждает Валентина Ивушкина. Этот подход способствует поддержанию здоровья и предотвращению хронических заболеваний.
«Курсор» писал ранее, что инструктор по фитнесу Джо Джонсон пролил свет на потенциал белого картофеля в процессе похудения. Оказывается, что этот универсальный корнеплод может стать «секретным оружием» в вашем путешествии по избавлению от лишнего веса.