Названы места, в которых люди чувствуют себя счастливее

Ученые из Японии в ходе исследования выяснили, в каких местах люди чувствую себя счастливее.

Результаты были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Оказалось, что многие люди чувствуют себя счастливее в отелях и ресторанах, чем на вокзалах и транспортных узлах, которые заставляют их чувствовать отвращение. К таким выводам ученые пришли, проанализировав почти 2 млн твитов, написанных жителями Лондона и Сан-Франциско о тех или иных местах.

Авторы также проанализировали тексты постов, чтобы определить эмоции, которые выражали люди — например, гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, грусть, удивление или доверие. Так, твиты, сделанные на вокзалах, мостах и других транспортных объектах, как правило, выражали меньше радости и больше отвращения.

Твиты из отелей и ресторанов показали более высокий уровень радости. Кроме того, отношение к местам менялось в зависимости от дня, например, перед Рождеством люди испытывали больше счастья, чем в дни террористических атак.

Ученые подчеркнули, что их исследование ограничено лишь англоязычными твитами. В будущем они надеются расширить выборку постов. Результаты исследования будут полезны для планирования развития городского туризма.

«Курсор» писал ранее, что ученые на протяжение долгого времени спорили о пользе улыбки и недавно пришли к некоему консенсусу. Исследование доказывало, что вытянутые уголки губ заставляют человека почувствовать себя немного счастливее.