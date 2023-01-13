Названы вещества, защищающие от болезни Паркинсона

Исследователи из Института нейрогенетики Любецкого университета установили, что кофе и аспирин защищают человеческий организм от болезни Паркинсона.

Об этом сообщает medRxiv.

Ученым давно известно, что средний курильщик лучше защищен от болезни Паркинсона, потому что симптомы этого заболевания у него преимущественно проявляются позже, чем у некурящих. Однако благотворное влияние кофе и аспирина ‒ недавнее открытие, совершенное в рамках исследования Fox Insight Study.

Его профинансировал фонд актера Майкла Джея Фокса, который страдает болезнью Паркинсона с 30 лет. Ученые проанализировали здоровье примерно 36 тысяч людей, имеющих это заболевание.

Участники подробно раскрыли подробности своего образа жизни, привычек, симптомов и принимаемых препаратов. Их распределили на несколько групп в зависимости от того, как долго человек курит, как много употребляет кофе и принимает ли аспирин.

У людей, выкуривающих за всю жизнь более 100 сигарет, средний возраст возникновения симптомов составил 63,5 года, а у некурящих– 60,8 года. Также была обнаружена незначительная связь между количеством выкуренных сигарет в день и отсрочкой признаков болезни. Следует отметить, что курильщики с болезнью Паркинсона имели хуже уровень двигательных симптомов, а также депрессию, тревожность, проблемы с памятью и болевой синдром.

У любителей пить кофе развитие симптомов тоже происходит с отсрочкой – 61,9 года против 59,4 года у тех. Уровень защитного эффекта потенциально усиливался в зависимости того, как много и долго человек пил этот популярный напиток. Также была обнаружена взаимосвязь между кофе и менее тяжелыми двигательными нарушениями.

В ходе оценки возможного защитного эффекта различных противовоспалительных препаратов самые высокие показатели продемонстрировал аспирин ‒ симптомы появлялись позже на 5 лет. Пациенты, принимавшие как минимум две таблетки в неделю в течение полгода и более, демонстрировали средний возраст появления симптомов 64 года против 59,1 года.

Исследователи отметили, что пациентам не следует считать эти выводы рекомендациями к действию, особенно в отношении курения.

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