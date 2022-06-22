Новаторское исследование регенерирует сердечные мышцы у мышей после сердечного приступа

Ученые продемонстрировали в исследованиях, проведенных в чашах для культур тканей, что два белка — Stemin и YAP5SA — работают в тандеме, увеличивая регенерацию клеток сердечной мышцы или кардиомиоцитов, выделенных у мышей.

Ученые разработали новый метод восстановления и регенерации сердечных мышц у мышей после сердечного приступа, что может привести к созданию новых лекарств для лечения сердечных заболеваний у людей.

«Новаторские результаты» были описаны на прошлой неделе в журнале the Journal of Cardiovascular Aging.

Новая технология использует синтетический генетический материал матричной РНК для доставки белков, которые контролируют превращение ДНК в РНК в сердце мышей.

«Никто не смог сделать это до такой степени, и мы думаем, что это может стать возможным лечением для людей», — сказал Роберт Шварц, соавтор исследования из Хьюстонского университета в США.

«То, что мы пытаемся сделать, — это дедифференцировать кардиомиоциты в состояние, более похожее на стволовые клетки, чтобы они могли регенерировать и размножаться», — объяснил Сию Сяо, другой соавтор.

Белковая молекула Stemin, по словам исследователей, меняет правила игры, поскольку может активировать свойства кардиомиоцитов, подобные стволовым клеткам.

Между тем, они говорят, что YAP5SA работает, стимулируя рост органов, что заставляет мышечные клетки воспроизводиться еще больше.

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