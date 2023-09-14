Новолуние в сентябре 2023: точное время и что нельзя делать в этот период

Первое новолуние осени 2023 наступит в знаке Дева.

В середине сентября наступает первое осеннее новолуние. Время, когда на небе не видно Луны, неблагоприятно, но его можно использовать себе во благо. Что нужно делать в этот день, а чего следует остерегаться?

Об этом пишет УНИАН.

Когда новолуние в сентябре 2023 - точное время

Новолуние - время, когда Луна обновляется и начинает свой новый цикл. Эту фазу считают одной из самых интересных - спутник находится между Землей и Солнцем, и в этот момент Луна практически не видна с Земли, так как освещенная сторона обращена от нас.

Лунный цикл длится примерно 29,5 дней, поэтому дата новолуния каждый месяц разная. Новолуние в сентябре 2023 произойдет 15 сентября в 04:40, в знаке Дева. Как правило, период новолуния длится три дня: день до, день новолуния и день после.

Новолуние в сентябре 2023 и его особенности

Новолуние наступает в знаке Дева - она любит ясность и порядок в вещах, мыслях и эмоциях. Это, безусловно, благоприятно для планирования дел, но может также появиться желание навести порядок в тех местах, где все хаотично. Здесь стоит смотреть на вещи более объективно: не все, что кажется хаосом, является таковым. Будьте более терпимы к несовершенствам жизни, не вмешивайтесь - позвольте некоторым вещам течь своим руслом.

Что нельзя делать в новолуние

Новолуние - не самое подходящее время, чтобы что-то начинать, особенно важные дела. Планировать - можно, но действовать - пока нет. Также в этот период люди становятся более импульсивными и эмоциональными, поэтому нужно контролировать свои эмоции.

Есть еще несколько запретов, чего нельзя делать в новолуние:

вступать в споры, скандалы - чувствуете, что теряете контроль над эмоциями, лучше промолчите;

думать о плохом - негативные мысли могут сильно влиять на решения и поступки;

брать на себя дополнительную работу, делать генеральную уборку, начинать ремонт, увеличивать физические нагрузки - вам может не хватить энергии;

менять работу, проводить крупные операции с деньгами, делать дорогие покупки;

идти на медицинские операции, если они не срочные, проводить косметологические процедуры;

стричь волосы и ногти;

собирать урожай - считается, что в это время плоды менее питательны и не будут долго храниться, а также пересаживать и сажать растения;

переедать, употреблять алкоголь.

Также в это время нужно минимизировать общение с энергетическими вампирами и токсичными людьми - они способны забирать энергию, а она вам понадобится перед началом лунного месяца.

Что можно делать в новолуние

Это время отлично подходит для обнуления: пока Луна не видна на небосклоне, можно все переосмыслить и поставить новые цели, а вместе с растущей Луной начинать действовать.

Что нужно делать в новолуние:

планировать - лучше всего записывать все свои желания и мечты, чем тщательнее они будут продуманы, тем больше вероятность, что все сложится, как задумано;

проводить уборку в доме - избавляться от ненужных и старых вещей;

делать "уборку" в жизни - отпускать тех, с кем некомфортно, уходить из отношений, которые себя изжили;

прощать обиды;

поститься или устраивать разгрузочный день;

бросать вредные привычки;

заводить знакомства с важными и интересными людьми.

С одной стороны, новолуние - это время отдыха, тишины, покоя и восстановления сил. Но с другой, в это время в нашу жизнь могут также приходить новые люди с определенной целью. Помните об этом, не отталкивайте их и не отказывайтесь от общения, благодаря этому у вас может появиться много новых возможностей.