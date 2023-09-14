Новолуние в сентябре 2023: точное время и что нельзя делать в этот период

В середине сентября наступает первое осеннее новолуние. Время, когда на небе не видно Луны, неблагоприятно, но его можно использовать себе во благо. Что нужно делать в этот день, а чего следует остерегаться?
Об этом пишет УНИАН.
Новолуние - время, когда Луна обновляется и начинает свой новый цикл. Эту фазу считают одной из самых интересных - спутник находится между Землей и Солнцем, и в этот момент Луна практически не видна с Земли, так как освещенная сторона обращена от нас.
Лунный цикл длится примерно 29,5 дней, поэтому дата новолуния каждый месяц разная. Новолуние в сентябре 2023 произойдет 15 сентября в 04:40, в знаке Дева. Как правило, период новолуния длится три дня: день до, день новолуния и день после.
Новолуние наступает в знаке Дева - она любит ясность и порядок в вещах, мыслях и эмоциях. Это, безусловно, благоприятно для планирования дел, но может также появиться желание навести порядок в тех местах, где все хаотично. Здесь стоит смотреть на вещи более объективно: не все, что кажется хаосом, является таковым. Будьте более терпимы к несовершенствам жизни, не вмешивайтесь - позвольте некоторым вещам течь своим руслом.
Новолуние - не самое подходящее время, чтобы что-то начинать, особенно важные дела. Планировать - можно, но действовать - пока нет. Также в этот период люди становятся более импульсивными и эмоциональными, поэтому нужно контролировать свои эмоции.
Есть еще несколько запретов, чего нельзя делать в новолуние:
Также в это время нужно минимизировать общение с энергетическими вампирами и токсичными людьми - они способны забирать энергию, а она вам понадобится перед началом лунного месяца.
Это время отлично подходит для обнуления: пока Луна не видна на небосклоне, можно все переосмыслить и поставить новые цели, а вместе с растущей Луной начинать действовать.
Что нужно делать в новолуние:
С одной стороны, новолуние - это время отдыха, тишины, покоя и восстановления сил. Но с другой, в это время в нашу жизнь могут также приходить новые люди с определенной целью. Помните об этом, не отталкивайте их и не отказывайтесь от общения, благодаря этому у вас может появиться много новых возможностей.