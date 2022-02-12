Новый космический телескоп NASA впервые увидел свет звезды и сделал селфи

Новый космический телескоп NASA зафиксировал свой первый звездный свет и даже сделал селфи своего гигантского золотого зеркала.

В пятницу официальные лица заявили, что все 18 сегментов главного зеркала космического телескопа Джеймса Уэбба, работают должным образом через полтора месяца после начала миссии.

Первой целью телескопа была яркая звезда в 258 световых годах от нас в созвездии Большой Медведицы.

«Это был настоящий вау-момент», — сказал Маршалл Перрин из Научного института космического телескопа в Балтиморе.

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@NASAWebb’s Near Infrared Camera, or NIRCam, recently became operational and captured this “selfie” of the telescope’s primary mirror. Webb will continue aligning its 18 mirrors over the next three months before it can #UnfoldtheUniverse: https://t.co/ppajknCrBm pic.twitter.com/ogx5OVe1Ue — NASA (@NASA) February 11, 2022

В течение следующих нескольких месяцев шестиугольные зеркальные сегменты, каждый размером с журнальный столик, будут выровнены и сфокусированы как одно целое, что позволит начать научные наблюдения к концу июня.

Инфракрасная обсерватория стоимостью 10 миллиардов долларов, которая считается преемницей стареющего космического телескопа Хаббла, будет искать свет от первых звезд и галактик, которые образовались во Вселенной почти 14 миллиардов лет назад. Он также исследует атмосферу инопланетных миров на наличие любых возможных признаков жизни.

NASA обнаружило повреждающий дефект в зеркале Хаббла только после его запуска в 1990 году: Прошло более трех лет, прежде чем астронавты, вышедшие в открытый космос, смогли исправить размытое зрение телескопа.

По словам Файнберга, пока с Уэбба все выглядит хорошо, но к следующему месяцу инженеры смогут исключить любые серьезные недостатки зеркал.

21-футовое (6,5-метровое) позолоченное зеркало Уэбба является самым большим из когда-либо запущенных в космос. Инфракрасная камера на телескопе сделала снимок зеркала, когда один сегмент смотрел на целевую звезду.

NASA выпустило селфи вместе с мозаикой звездного света от каждого из сегментов зеркала. 18 точек звездного света напоминают ярких светлячков, порхающих на фоне черного ночного неба.

«После 20 лет работы над проектом «невероятно приятно» видеть, что до сих пор все работает так хорошо», — сказала Марсия Рике из Университета Аризоны, главный научный сотрудник инфракрасной камеры.

Напомним, что «Курсор» писал ранее о том, что ученые обнаружили первый объект, который «выжил» после столкновения с черной дырой.

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