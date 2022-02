Новый космический телескоп NASA впервые увидел свет звезды и сделал селфи

В пятницу официальные лица заявили, что все 18 сегментов главного зеркала космического телескопа Джеймса Уэбба, работают должным образом через полтора месяца после начала миссии.

Первой целью телескопа была яркая звезда в 258 световых годах от нас в созвездии Большой Медведицы.

«Это был настоящий вау-момент», — сказал Маршалл Перрин из Научного института космического телескопа в Балтиморе.

Focus!

@NASAWebb’s Near Infrared Camera, or NIRCam, recently became operational and captured this “selfie” of the telescope’s primary mirror. Webb will continue aligning its 18 mirrors over the next three months before it can #UnfoldtheUniverse: https://t.co/ppajknCrBm pic.twitter.com/ogx5OVe1Ue

— NASA (@NASA) February 11, 2022